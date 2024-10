In auto con droga e contanti, arrestati

I carabinieri a Cascina hanno arrestato due uomini, subito dopo rilasciati. I due erano fermi in un'auto in un parcheggio pubblico, all'interno della vettura sono stati trovati 6,66 grammi di cocaina suddivisi in nove involucri.

Le perquisizioni dei carabinieri hanno permesso di trovare 67,40 euro addosso a uno dei due, all'altro invece 219,10: sono ritenuti proventi di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro

