Volontariato d’impresa per le comunità locali: ecco i 'Together Days' di GSK

I “Together Days” fanno parte del programma di volontariato introdotto da GSK in tutto il mondo, un’iniziativa lanciata ad ottobre 2023 e che a distanza di un anno si sta rivelando di grande successo.

All’interno di questo progetto, il sito di Siena e Rosia, che produce e distribuisce circa 70 milioni di dosi di vaccini all’anno in tutto il mondo, ha deciso di impegnarsi nel rafforzare il legame con alcune delle organizzazioni più attive sul territorio della provincia senese. “Dare una mano genera comunità” è il concetto che ha guidato la collaborazione tra oltre 200 dipendenti e 4 diverse cooperative che fanno parte del Consorzio di Cooperative sociali Archè in collaborazione con Fondazione Opera Diocesana Senese per la Carità.

“Negli ultimi dodici mesi – spiega Ennio De Gregorio, Amministratore Delegato GSK Vaccines Srl - sono stati davvero tanti i colleghi che hanno scelto di dedicare fino a 2 giornate lavorative al volontariato, individualmente o insieme ai propri team. Il successo di questa iniziativa ci rende davvero felici, dimostra la sensibilità delle nostre persone e quanto sia importante sostenere e valorizzare le tante associazioni che quotidianamente si rimboccano le maniche per aiutare i meno fortunati”.

Le cooperative di Archè coinvolte fino a questo momento nell’iniziativa sono: Comunità e Persona, Pangea, Valle del Sole e Casa di Accoglienza Emmaus, mentre per Fondazione Caritas i servizi della Mensa dei Poveri e l’Emporio della Solidarietà che da diverse prospettive portano avanti importanti progetti volti a supportare categorie sociali considerate fragili.

All’interno del programma, oltre al contributo dei singoli colleghi, sono state effettuate ben 14 giornate di teambuilding, mentre in GSK sono stati accolti i ragazzi ospiti nel Centro di accoglienza SAI per minori stranieri non accompagnati, gestito della Cooperativa Pangea, per visitare il Siena Vaccine Science Centre e parlare di igiene e corretta alimentazione.

“Il supporto alle comunità locali è perfettamente allineato alla politica GSK – conclude De Gregorio - che come azienda impegnata nel campo della salute e del benessere si impegna a migliorare la qualità della vita delle persone anche attraverso la responsabilità sociale all’interno delle comunità in cui opera”.

“La presenza dei volontari GSK, oltre a portare un contributo fattivo alle nostre attività – afferma Valentina Carloni, vice-presidente del Consorzio Archè - costituisce una strategia innovativa di sinergia territoriale tra Aziende profit ed Enti di Terzo settore, il cui valore si moltiplicherà se queste iniziative saranno capaci di protrarsi nel tempo”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate