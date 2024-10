Nuove asfaltature a tratti su 15 strade a Santa Croce, per sanare gli avvallamenti creati dai lavori ai sottoservizi

Sta per partire a Santa Croce una nuova serie di asfaltature sulle strade comunali. Questa volta si tratta di 15 tratti di strade che verranno risistema per sanare l'asfaltatura danneggiata dai lavori delle aziende che gestiscono i servizi, ovvero le trincee per gli interventi fatti circa un anno fa, ma solo ora è stato possibile risistemare il manto stradale, dopo la fase di assestamento.

In pratica le tracce che gli operai delle società di servizi, hanno creato degli avvallamenti nel terreno, come è naturale che sia, e dopo circa un anno è possibile intervenire una volta che il terreno si è assestato. Gli interventi avranno la larghezza di tre metri, in pratica tutta la strada e prevedono di rimuovere 4 centimetri di asfalto, per poi posizionarne sulla strada lo stesso spessore nuovo. Le strade interessate sono via Francesca nord, via san Vito, vicolo del Grano, via Marchetti, via Donica, via del Castellare, via del Bosco in vari tratti, via Ho Chi Min ,via Cecco Angiolieri, via san Tommaso e via Francesca Sud, tutte strade trafficate e dove gli avvallamenti danno particolarmente noia alle vetture.

“Questi lavori - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Enzo Oliveri - erano stati programmati a distanza di tempo dagli interventi per consentire l'assestamento del piano della strada. Sicuramente ci permetteranno di sanare situazioni fastidiose per gli automobilisti e in alcuni casi anche un po' pericolose. Per il futuro – continua Enzo Oliveri - se dovessimo intraprendere nuovi piani delle asfaltature, forse prima sarebbe bene capire se ci sono grossi lavori da fare, in modo da non dover poi tagliare una strada asfaltata da poco. Questo infatti causerebbe un spreco di denaro e comunque un fastidio al cittadino” .

Fonte: Ufficio Stampa

