Circonvallazione Sud, al via la progettazione della nuova strada

Le infrastrutture non si fermano a Empoli ed è volontà dell'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Mantellassi di proseguire il piano di collegamenti per alleggerire il peso del traffico in centro città e nelle frazioni più popolose.

Per questo, dopo la variazione di bilancio 'Empoli 100 giorni' approvata il 29 luglio scorso in Consiglio comunale, la nuova circonvallazione Sud entra nel piano triennale delle opere pubbliche. Precisamente nel 2026 con 3,6 milioni di euro per la realizzazione completa del tratto che dalla rotatoria di viale Aldo Moro e la sua scorta proseguirà fino a via dell'Ulivo a Ponzano. Prosegue dunque la circonvallazione che attualmente collega la rotatoria dell'uscita Fi-Pi-Li di Empoli Centro con la zona di Carraia.

La futura strada si trova già da tempo negli strumenti urbanistici in dotazione al Comune, e vi rimarrà, considerando vitale la sua realizzazione.

Al momento l'amministrazione ha stanziato i soldi per la progettazione di fattibilità di tutta la strada e per il progetto esecutivo del tratto via dei Cappuccini-via dell'Ulivo, nel tratto che si ricollega con via di Pratignone. Si tratta di 140mila euro. È aperta la ricerca dei fondi rimanenti per la realizzazione del progetto.

Così interviene sul tema il sindaco Alessio Mantellassi: "Questa opera è molto importante perché riteniamo che possa spostare fuori ulteriore traffico interno, alleggerendo Ponzano e zone limitrofe. Questo serve per migliorare la qualità della vita di chi vive in queste aree. Inoltre, proseguire nelle infrastrutture serve per la crescita e competitività, a sostegno di chi vuole venire a investire nella nostra città".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

