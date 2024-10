Domani mercoledì 16 ottobre dalle 9:30 si svolgerà a Pisa, presso il circolo Arci PisaNova in via Frascani, la riunione dell’assemblea della Cgil Toscana, alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. E’ in programma un incontro stampa di Landini alle 11, per rilasciare dichiarazioni sulle questioni nazionali di attualità.

Fonte: Ufficio Stampa

