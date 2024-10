Minaccia delle ventenni con una carabina dal balcone di casa: uomo denunciato e arma sequestrata

Nel tardo pomeriggio di ieri un gruppetto di amiche ventenni a passeggio in un parco nella periferia Nord-Est di Firenze ha dato l’allarme al 112Nue: un uomo, affacciato al balcone di casa, le avrebbe minacciate imbracciando un fucile o comunque una presunta arma da sparo.

La Polizia di Stato è subito intervenuta e, secondo quanto ricostruito, è emerso che un cinquantenne italiano della zona, intorno alle 18.30, avrebbe rivolto le sue attenzioni, ovvero le minacce, nei confronti del gruppetto di ragazze del quale avrebbe fatto parte anche la figlia della sua ex compagna. Gli agenti delle volanti sono andati a fondo nella vicenda, facendo subito visita al presunto autore del gesto.

Nel suo appartamento, passato al setaccio dai tutori dell’ordine, i poliziotti hanno trovato una carabina calibro 4,5 priva di munizioni e che tecnicamente, sulla base della sua effettiva offensività, rientrerebbe per legge tra gli oggetti di libera vendita e detenzione. La carabina è stata comunque sequestrata in relazione al reato di minacce aggravate per il quale l’uomo è stato al momento denunciato.

(Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d'accusa a suo carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.)

