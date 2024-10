Al Mmab 'Nessuno' il libro sul mostro di Firenze

Il libro “Nessuno. Il Mostro di Firenze” sarà presentato al MMAB di Montelupo Fiorentino il prossimo 24 ottobre alle 17.45.

Un drammaturgo, Eugenio Niccolini e un avvocato criminologo, Edoardo Orlandini, sono gli autori di “Nessuno. Voci nella storia del mostro di Firenze”. Alla presentazione assieme agli autori sarà presente il giornalista Stefano Brogioni. L'incontro sarà moderato da Lorenzo Tombelli e introdotto dall'assessora comunale alla cultura Aglaia Viviani. L’ingresso alla presentazione è gratuito.

Il libro scaturisce dall’esperienza del podcast già di successo, “Nessuno – Il mostro di Firenze”. Come spiegano gli autori, il libro non vuole ricostruire la vicenda storica e processuale, che rimane sullo sfondo, ma approfondire la storia personale delle vittime e dare loro voce. A parlare, infatti, sono per la prima volta i protagonisti: i sedici ragazzi che nella notte sbagliata si sono trovati, senza colpa, nel luogo sbagliato; e poi i parenti, gli amici, gli inquirenti, i giornalisti, in una narrazione corale toccante e mozzafiato che ha i toni della fiction ma l’accuratezza del migliore true crime.

“Riparte anche la rassegna dei giovedì del MMAB, un appuntamento che negli anni scorsi ha riscosso successo e che ci ha permesso di incontrare numerosi autori. Direi una ripartenza con il botto, con un libro che affronta un tema sempre di attualità, nonostante siano ormai passati tanti anni da quelle vicende. La storia del “Mostro di Firenze” è tornata nuovamente agli onori della cronaca solo poche settimane fa. L’aspetto interessante del libro che presenteremo è che propone un punto di vista insolito, quello delle vittime e attinge ad una modalità narrativa molto contemporanea e di successo che è quella delle crime stories. Il podcast da cui scaturisce poi il romanzo è davvero ben fatto e interessante e sono davvero curiosa di ascoltare cosa avranno da raccontarci gli autori, assieme al giornalista Stefano Brogioni e Lorenzo Tombelli che ha promosso l’iniziativa”, afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

