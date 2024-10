Scontri al bar per Pisa-Brescia, denunciati sei tifosi ospiti

La polizia ha denunciato sei tifosi bresciani per i disordini che si sono verificati lo scorso 21 settembre nei pressi del Bar Livorno a Pisa in occasione dell’incontro di serie B Pisa-Brescia e nel corso dei quali è rimasto ferito un avventore del bar oltre an un operatore della polizia.

In particolare, grazie all’attività info-investigativa e alla scrupolosa visione delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza nonché di quelle realizzate dalla Polizia scientifica, è stato possibile risalire all’identità dei sei tifosi del Brescia che si ritengono responsabili delle aggressioni ai tifosi pisani.

Tra i reati contestati con il deferimento all’Autorità Giudiziaria, quelli di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. I sei saranno colpiti da Daspo.

