Compie cento anni la signora Iris Seghieri

Ha compiuto cento anni la signora Iris Seghieri, nata il 15 ottobre 1924 a Lucciano, un piccolo paese vicino a Quarrata, nel pistoiese.

La sua vita ha attraversato un secolo di scoperte, momenti difficili e incredibili novità, che Iris ha sempre accolto con curiosità e coraggio.

Il babbo Umberto, musicista, scelse per la sua secondogenita il nome Iris dall'opera di Mascagni, che tanto ammirava e studiava col suo clarinetto. L'infanzia in tempi di povertà e l'adolescenza in tempi di guerra formano una ragazza col carattere forte e determinato, molto indipendente per quel periodo ma tanto affezionata alla sua famiglia, in particolare alle nipoti Anna e Carla, figlie della sorella Mira. La vita la porta a Livorno nel primo dopoguerra, poi a Lorenzana e infine di nuovo a Livorno, impegnata in vari lavori e in nuovi amori anche in tarda età.

Iris è semplicemente la "zia Iris" anche per i suoi 4 pronipoti, i 6 pro-bisnipotini e il "nipote acquisito" Franco che si sono ritrovati per festeggiarla e ringraziarla per la sua vita e il suo affetto centenario.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato un omaggio floreale con gli auguri della città.

