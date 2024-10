Enrico Castellacci confermato alla presidenza di L.A.M.I.C.A

La casa di Cura San Rossore e il San Rossore Sport Village di Pisa sono lieti di comunicare la riconferma del prof. Enrico Castellacci alla presidenza di L.A.M.I.C.A (Libera Associazione dei Medici Italiani del Calcio) nel corso del 30° Congresso dell’Associazione che annovera tra gli associati i più illustri medici sportivi del Paese.

Organizzato dallo stesso prof. Castellacci, che ricopre il ruolo di Direttore del dipartimento di Medicina dello Sport, fisioterapia e medicina rigenerativa al San Rossore Sport Village e di Responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia della Casa di Cura San Rossore di Pisa, dove opera quale specialista in medicina dello sport, traumatologia e medicina rigenerativa, il Congresso dal tema “La medicina del calcio tra presente e futuro” ha posto in evidenza e apportato considerevoli novità per ciò che concerne la salute, il benessere e le performance dei calciatori.

Una faculty di grande spessore e rilievo internazionale ha affrontato durante il Congresso temi di grande attualità e importanza come, in primis, l’emergenza infortuni nei calciatori dovuta al numero eccessivo di match giocati. L’eccesso di esposizione al gioco porta immancabilmente ad un logoramento patologico a grave danno delle articolazioni, sia durante la carriera sia al termine della stessa. Il prof. Castellacci, a grande voce e unitamente alla platea degli altri medici sportivi, ha sottolineato con fermezza come l’aumento del numero delle partite rappresenti innegabilmente un rischio molto serio per la salute del calciatore. L’indicazione è quella di ridurre il calendario - oggi si gioca quasi tutti i giorni -, recuperare il corretto ritmo di allenamento e reintrodurre gli imprescindibili tempi di recupero. Il business non può dettare il ritmo del gioco a discapito della salute degli atleti. Si assiste a troppe lesioni, muscolari e articolari, come è accaduto, tra gli altri, al difensore della Juventus, Gleison Bremer.

L’allarme dei medici sportivi, indirizzato alla Figc, alla Fifa e alla Uefa è molto chiaro: occorre pensare, innanzitutto, alla salute dei giocatori durante e anche dopo la fine della carriera calcistica.

Il prof. Castellacci, ex medico della Nazionale azzurra, ha ulteriormente sottolineato come il problema che riguarda le squadre di Serie A sia particolarmente impattante anche nelle serie calcistiche minori e sia, non ultimo, un problema rilevante in tutti i campi di calcio, anche quelli amatoriali, dove la difesa della salute non ha, o quasi, strumenti di prevenzione o protocolli di rigore per il ritorno in campo.

L’avvenuto passaggio al professionismo del calcio femminile italiano ha posto in evidenza le esigenze assistenziali delle calciatrici e, in questa direzione, si è tenuta una sessione importante del congresso che ha messo a confronto le differenze delle lesioni nel maschile e nel femminile dovute alle diversità anatomiche.

Per i temi affrontati, tra i quali “Il calciatore che viaggia: come proteggerlo dalle infezioni”; “La cardiologia dello sport del futuro”; “Stato dell’arte epidemiologica delle lesioni del LCA nel calcio”; “Ritorno all’allenamento con restrizioni tra evidenze scientifiche e complessità del decision-making process”; “Hamstring: reinjury, casualità o criticità nel link del processo di ritorno allo sport”, particolare rilievo ha rivestito l’intervento del prof. Castellacci riguardante la medicina rigenerativa in campo sportivo: il futuro della medicina dello sport, che non riguarda solo i calciatori, ma tutti gli sportivi in tutti i campi. L’utilizzo del gel piastrinico o addirittura le cellule staminali per il recupero delle cartilagini è stato uno degli argomenti di maggiore interesse.

La medicina rigenerativa è lo strumento in cui si sta concentrando particolarmente l’attività di ricerca e studio del prof. Castellacci all’interno della Casa di Cura San Rossore e al San Rossore Sport Village. Una risposta medico scientifica d’avanguardia che presto verrà ulteriormente approfondita.

Ai dibattiti e alle discussioni del 30° Congresso di L.A.M.I.C.A. hanno partecipato per il San Rossore Sport Village il Dr. Simone Casarosa, il Dr. Luca Trotta e il Dr. Paolo Parchi.

Notizie correlate