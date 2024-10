Frontale a Vada: muore anziana, grave un 31enne

Una donna di 84 anni di Cecina è morta questa mattina - mercoledì 16 ottobre - in un incidente stradale. Si è verificato un frontale tra due auto a Vada, nel comune di Rosignano. L'incidente è accaduto sulla vecchia Aurelia vicino al ponte Tripesce.

L'anziana era a bordo della sua Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Venturina, si è scontrata frontalmente con un'altra macchina, guidata da un 31enne. Quest'ultimo è ricoverato in gravi condizioni in pronto soccorso.

