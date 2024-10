Bulgur con feta e pomodorini

Buongiorno oggi ringrazio la mia collega Irene Rossi per questa ricetta dal sapore ancora estivo e Mediterraneo con ingrediente particolare il Bulgur, non so quanti di voi lo hanno mangiato.

Il bulgur è un alimento costituito da grano duro integrale germogliato, che subisce un particolare processo di lavorazione. I chicchi di frumento vengono cotti al vapore e fatti essiccare, poi vengono macinati e ridotti in piccoli pezzetti. Grazie anche per le foto.