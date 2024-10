Firenze-Siena, Stella (FI): "Code continue e incidenti, serve urgente piano di risanamento e messa in sicurezza"

"Code e rallentamenti quotidiani, incidenti continui come quello di ieri che ha coinvolto quattro mezzi e quello del giorno prima che ha visto il coinvolgimento di una moto e di un'auto: sono l'ennesimo campanello d'allarme per la superstrada Firenze-Siena. Una strada piena di cantieri che avrebbero dovuto vedere la conclusione dei lavori già da mesi, e che invece sono ancora molto indietro. Vogliamo capire quando saranno terminati i vari lotti, e per quale motivo spesso non si vedono più di due-tre operai sui cantieri. Serve un urgente intervento di messa in sicurezza". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"L'Autopalio è un'arteria viaria di primaria importanza per collegare Firenze e Siena, ed è percorsa ogni giorno da 60.000 pendolari - sottolinea Stella - senza contare i turisti che si recano a visitare due importanti città d'arte, che contano milioni di presenze ogni anno. Ormai la Firenze-Siena è inadeguata per i flussi di traffico che la percorrono, manca un piano generale per rimetterla al passo con i tempi, sotto il profilo degli standard di sicurezza, visto che mancano anche le corsie di emergenza. Sollecito la Quarta Commissione del Consiglio regionale a occuparsi seriamente dell'Autopalio".

