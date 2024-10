Maltempo Toscana, un'altra notte di pioggia e danni. Siena e litorale le aree più colpite

L'allerta meteo era stata annunciata e la pioggia non si è fatta attendere. I disagi più forti al momento sembrano essere nel Senese e nel litorale d Pisa e Livorno. Si segnala un nubifragio tra Campiglia Marittima e San Vincenzo con una quantità di mm di acqua caduti in un'ora superiori alla media mensile, come rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Dalla tarda serata, in poche ore, si sarebbero registrati oltre 2000 fulmini. Si registra anche l'innalzamento dei fiumi in particolare nell’area del senese e basso livornese a causa delle fortissime precipitazioni.

Le perturbazione ha continuato sul basso livornese, sull'entroterra pisano, con maggiore insistenza sulle zone occidentali.

Siena

La situazione al momento più critica sembrerebbe quella di Siena, con molte aree della città allagate e l'acqua che in alcune zone ha toccato il metro di altezza. La stazione è rimasta allagata e i treni sono stati bloccati. (Qui il dettaglio).

Pisa e Livorno

Si segnalano vari allagamenti sul litorale di Marina di Pisa e in città. A Campiglia sono caduti 90 mm di pioggia caduti in un’ora, superiore alla media di un mese intero, a Venturina 37 mm in 15 minuti.

Il Cecina a Castelnuovo Val di Cecina è superiore al primo livello, mentre il Cornia a Monteverdi Marittimo al primo livello dii guardia .

