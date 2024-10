Intossicati da monossido, marito e moglie in ospedale

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta Castelnuovo Garfagnana per soccorrere due coniugi. I due accusavano segni di malessere. All'interno dell'abitazione i vigili hanno rilevato un'alta concentrazione di monossido di carbonio. La coppia presentava sintomi di intossicazione e la donna, secondo quanto emerso, era già in stato incosciente. I sanitari inviati dal 118 hanno trasportato i due coniugi in codice rosso all'ospedale di Pisa. A Cisanello sono sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Sul posto presenti anche i carabinieri di Castelnuovo.

