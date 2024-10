Use Rosa Scotti incontra Costa Masnaga, coach Cioni: "Per noi come un derby"

Quando coach Alessio Cioni parlava delle corazzate del girone, una di queste è quella che la sua Use Rosa Scotti affronterà sabato sera alle 21 (arbitri Lipari di Marsala e Rubera di Bagheria). Un nome, Costa Masnaga, che in questi anni si è spesso incrociato con quello empolese, una società fra le più importanti in Italia a livello di settore giovanile. “Dopo Galli il calendario ci mette di fronte un’altra partita sulla carta proibitiva – spiega il tecnico – la prima è andata male e ora, se vogliamo portare a casa un risultato positivo, dobbiamo fare dei passi in avanti nella transizione difensiva e negli uno contro uno. Il tutto senza dimenticare che dovremo giocare al meglio contro questa squadra che è diversa rispetto allo scorso anno ma che ha, secondo me, la coppia di straniere più forte del campionato, giocatrici importanti a livello europeo che hanno sempre fatto bene nella massima categoria. Ovvio che a loro dovremo dare un occhio particolare, senza dimenticare che sono inserite in un contesto di alto livello che rende appunto Costa una delle squadre più forti. Sarà una sfida particolare perché è sempre stato così, è forse la nostra rivale storica che abbiamo incrociato anche in A1. Questa gara la sentiamo quasi come un derby e questo deve aumentare le nostre energie e la voglia di portare a casa un risultato positivo”. “A livello di acciacchi la squadra sta un po’ meglio – prosegue – cercheremo quindi di sfruttare anche questo per giocare la nostra partita. Anche se ho spiegato quanto sia difficile, andiamo a giocarcela decise a fare bene”.

