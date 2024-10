Contributo affitti, come fare domanda a Santa Croce sull'Arno. Il Comune: "Regione taglia fondi"

Un sostegno alle famiglie sul problema della casa, un diritto fondamentale che purtroppo ancora oggi fatica ad essere recepito come tale. Per sostenere le famiglie, ma in generale i cittadini nel problema della casa, il comune di Santa Croce come ogni anno ha riaperto il periodo in cui è possibile presentare le domande per l’assegnazione del contributo affitto tramite procedura online. Il termine ultimo è stato fissato per venerdì 15 novembre.

Proprio su questo tema l'amministrazione Giannoni ha deciso di dedicare particolare attenzione, dal momento che di fatto i trasferimenti di risorse da parte della Regione per questo ambito sono stati drasticamente ridotti a poco più di 12 mila euro. Quindi parte delle risorse necessarie, sono state recuperate nelle casse del comune e sono state destinate a questa spesa oltre 16 mila euro.

La giunta Giannoni, come indirizzo politico ha indicato come prioritario il sostegno a famiglie di ultra 65enni, a nuclei familiari composti da 5 o più membri, alle famiglie con portatori di handicap grave o invalidità tali da ridurre la capacità lavorativa della persona. Per presentare la domanda bisogna essere residente nel Comune di Santa Croce sull’Arno e ovviamente l'alloggio per cui viene inoltrata la richiesta deve trovarsi nel comune. Poi è necessario essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato. Fondamentale è avere i requisiti Ise e Isee. Le attestazioni devono avere un ISE non superiore a Euro 32.192,74 e ISEE non superiore a Euro 16.500. L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità ed aggiornata rispetto alla situazione anagrafica della famiglia richiedente alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.

La domanda può essere presentata con una procedura che richiede l’identità digitale SPID/CIE/CNS sulla relativa pagina web.

La domanda dovrà essere caricata sul sito non oltre le 23,59 del 15 novembre.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune telefonando al numero0571.389981

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

