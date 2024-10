L'Anmil premia le classi vincitrici del concorso 'Intervista la sicurezza'

Sono le classi quinte della scuola primaria Carducci, la terza F della scuola media Montanelli Petrarca e la seconda E del liceo scientifico sportivo “A. Checchi” le vincitrici del concorso “Intervista la sicurezza”, premiate questa mattina dall’ANMIL e dal Comune di Fucecchio con un assegno da 250 euro per ciascun ordine di scuola, che sarà utilizzato per le attività scolastiche.

La premiazione del concorso, dedicato al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e realizzato dall’ANMIL e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno, all’interno delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, si è tenuta alla presenza degli studenti, delle insegnanti e delle dirigenti scolastiche in occasione del convegno "Lavoro e sicurezza. Trasformare in un modo di vivere il valore della prevenzione", promosso dall'ANMIL provinciale di Firenze e dalla sezione territoriale di Fucecchio in collaborazione con il Comune di Fucecchio e la Regione Toscana.

Durante la mattina sono intervenuti il senatore Dario Parrini, il presidente della Commissione regionale Sanità Enrico Sostegni, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il presidente Regionale ANMIL Alessandro Grassini, il presidente ANMIL Firenze Alessandro Lari, i consiglieri regionali ANMIL Evaretto Niccolai e Guido Stigliano, il direttore provinciale INAIL Firenze David Maccioni e l'arciprete della Collegiata di Fucecchio Mons. Andrea Pio Cristiani. Presenti, inoltre, gli assessori Fabio Gargani, Emiliano Lazzeretti, Alberto Cafaro e Sabrina Mazzei, e Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, la giovane operaia scomparsa nel 2021 a seguito di un incidente in un'azienda tessile di Montemurlo; a lei è intitolato il Monumento ai Caduti sul lavoro in piazza XX Settembre a Fucecchio.

Grande partecipazione anche da parte dei cittadini e di numerose associazioni cittadine.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate