Maltempo a Siena, il punto della situazione

Dopo le precipitazioni degli scorsi giorni, in attesa dell’emissione delle allerte regionali per i prossimi e, in generale, delle condizioni del meteo, prosegue su tutto il territorio comunale l’intenso lavoro dell’amministrazione con le squadre degli operai, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, in coordinamento con i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

“Si è trattato di un evento molto intenso - commenta il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – che ha colpito pesantemente il territorio e la nostra comunità. Come già annunciato dall’assessore alla Protezione Civile Barbara Magi, passata la fase dell’emergenza il Comune di Siena si metterà al lavoro, assieme a enti e associazioni, per aprire una riflessione su questo tipo di eventi e avviare un piano strategico con azioni concrete, affinché certe situazioni siano fronteggiabili in maniera preventiva. Mi preme anche sottolineare la collaborazione di tanti cittadini e, in particolare, il gesto eroico di un autista di Autolinee Toscane che ha messo in salvo un automobilista rimasto bloccato con il figlio piccolo nell'auto”.

“Ringrazio – aggiunge Nicoletta Fabio - i dipendenti comunali, le squadre degli operai, la Polizia Municipale e la Protezione civile, che insieme alle associazioni dei volontariati, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine hanno svolto un lavoro intenso e sono stati punto di riferimento per l’intera comunità. Un grazie anche a Sei Toscana per il supporto fornito. La macchina messa in campo per questa emergenza ha funzionato con grande puntualità, l’amministrazione comunale conferma la disponibilità per tutte le necessità che si dovessero presentare anche nei prossimi giorni”.

“Nelle prossime ore – conclude il sindaco – anche a conclusione di tutte le operazioni di ripristino della viabilità, procederemo nella verifica attenta dei danni per quanto riguarda strutture comunali e strade per poi attivare l’iter burocratico per la richiesta di ristori. In questo contesto assicureremo, come già ribadito, il nostro supporto anche ai privati e agli esercizi commerciali. Ringrazio il Governatore della Toscana Eugenio Giani che ha firmato lo stato di emergenza anche per il nostro territorio”.

La sala operativa della Protezione Civile “Giancarlo Rossetti” in zona Cerchiaia, salvo ulteriori allerte meteo, rimarrà attiva fino alle ore 20 di questa sera, sabato 19 ottobre, anche per le segnalazioni dei cittadini ai numeri di telefono 0577/292535 e 0577/292536.

Dopo l’intenso lavoro della giornata di ieri, venerdì 18 ottobre, sono stati conclusi ulteriori interventi anche oggi, sabato 19 ottobre, come in Strada di Montalbuccio dove si era verificata una frana, così come in Strada degli Agostoli. Completato anche il ripristino in Strada di Terrensano e Belcaro e la pulitura di Strada Sant’Apollinare. Sarà ripristinata entro questa sera la corretta viabilità in via Fiorentina a causa del muro crollato, a cura di una ditta incaricata dal privato proprietario del muro. Permane la chiusura di Strada del Giuggiolo (è garantito l’accesso pedonale ai residenti) e Strada delle Coste.

Scuole. Conclusa oggi una nuova verifica sulle strutture scolastiche, che non presentano criticità. Concluso anche l’intervento presso la scuola “Peruzzi”.

Parcheggi. La situazione aggiornata, pubblicata sul sito di Sigerico (www.sigericospa.it) vede confermate le criticità e ala conseguente inagibilità per la risalita e il parcheggio della stazione in piazzale Rosselli.

Impianti sportivi. Le uniche criticità rimangono all’interno della Piscina Acquacalda, che, come segnalato dal gestore Comitato Uisp di Siena, rimarrà chiusa fino a mercoledì 23 ottobre.

Raccolta rifiuti. Il gestore Sei Toscana ha già dato corso alle attività di raccolta straordinaria dei rifiuti alluvionati, gran parte del materiale è già stato raccolto. Il servizio straordinario proseguirà anche nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Notizie correlate