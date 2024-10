Castelfiorentino, dopo gli allagamenti ripristinata la viabilità sulla vecchia Sr 429

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze informa che sulla vecchia Sr 429, interdetta in questi giorni per allagamenti, è stata ripristinata la viabilità con doppio senso di circolazione. Chiusa invece la Sp 58 poco prima dell'abitato di Piancaldoli, in Alto Mugello, a motivo di una frana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

