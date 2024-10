Corso per aspiranti radioamatori con la sezione ARI di Empoli

La sezione Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. Empoli APS IQ5EM, anche quest'anno organizza il corso per il conseguimento della patente di radioamatore. Il corso si svolgerà in questo mese di ottobre presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris F. Brunelleschi a Empoli, in orario serale alle ore 21. Per qualsiasi info scrivere a sezioneariempoli@libero.it.

