Emergenza maltempo a Castelfiorentino, l'appello: "Si accettano braccia per aiutare a pulire"

Sono ore di lavoro in Valdelsa, tra le zone duramente colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Toscana tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. Specialmente nella zona tra Castelfiorentino e Certaldo continuano le operazioni per la messa in sicurezza del territorio dopo l'esondazione del fiume Elsa. In corso i lavori sull'argine nella zona del torrente Pesciola, che ha visto allagate lungo la vecchia 429 le frazioni di Petrazzi e Malacoda. Senza sosta le attività del centro operativo comunale, come riferito dalla sindaca Francesca Giannì tramite social, che ha ringraziato le centinaia di donne e uomini della protezione civile in campo nell'emergenza, oltre che "tutti i dipendenti del Comune coinvolti nel COC (Centro operativo comunale), a tutto il corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, a tutte le forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, al Prefetto e al Questore".

Negli ultimi aggiornamenti della sindaca, l'appello è rivolto ai cittadini. "Per chi vuole aiutare, si accettano donazioni di bottiglie di acqua per la popolazione coinvolta e i 200 volontari attivi sul territorio. Le consegne avvengono all’autoparco comunale, in piazza Fratelli Cervi n. 10. Per chi volesse contribuire con donazioni o opere di bene, nei prossimi giorni forniremo informazioni dettagliate. Diffidate - prosegue Giannì - in questo momento da qualsiasi informazione che non proviene dai nostri canali comunali per evitare truffe, speculazioni o altro. In caso di emergenza, ovviamente le nostre forze dell'ordine sono insieme a noi". Per informazioni, allegato al post si trova anche il numero unico del COC 0571 686341.

Nuovo appello nel pomeriggio di oggi, "agli angeli del fango", scrive ancora la sindaca Giannì: "Si stanno avviando a conclusione le operazioni tecniche e professionali di messa in sicurezza dell'area alluvionata, da parte della Protezione Civile. Grazie ancora a tutte le associazioni che hanno messo a disposizione la loro professionalità. Per chi vuole, si accettano braccia per aiutare a pulire a partire da oggi pomeriggio (domenica 20 ottobre). È necessario presentarsi all’autoparco comunale, in piazza Fratelli Cervi n. 10, con guanti e stivali. Verrete registrati e accompagnati con la protezione civile dalle famiglie e dalle imprese che hanno chiesto braccia, secondo necessità. Non è possibile l'accesso con mezzi privati, per non intralciare le operazioni di pulizia e la circolazione dei mezzi ancora funzionanti dei coinvolti e delle loro famiglie".

Notizie correlate