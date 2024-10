Aggredisce l'ex compagna alla fermata dell'autobus, arresto alla stazione di Pisa

Arrestato dalla guardia di finanza un uomo di 30 anni che stava aggredendo l'ex compagna, in presenza di due figlie minorenni. È successo nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa dove, durante un servizio di ordine pubblico in collaborazione con i militari dell'Esercito Italiano, i finanzieri della compagnia di San Miniato sono stati richiamati dalle richieste di aiuto di una giovane, in prossimità di una fermata dell'autobus. Prontamente intervenuti, la donna e le figlie sono state messe in sicurezza. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, straniero, stesse violando un precedente divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna e delle bambine disposto a suo carico. Convalidato l'arresto per direttissima, per il 30enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa.

Notizie correlate