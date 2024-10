Arianna Buti nominata presidentessa dell'Unione Valdera

Arianna Buti, sindaca di Buti, è la nuova presidentessa dell'Unione Valdera. Succede a Mirko Terreni, ex sindaco di Casciana Terme e Lari. I primi cittadini dell'Unione Valdera l'hanno votata all'unanimità.

“Desidero esprimere - ha commentato a caldo Buti - un sincero ringraziamento ai sindaci che mi hanno eletta presidente dell'Unione Valdera e un ringraziamento speciale lo rivolgo al presidente uscente, Mirko Terreni, per il lavoro svolto fino qui. Sono davvero onorata dell’incarico che mi è stato conferito e lavorerò con impegno e dedizione per ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Nelle vesti di consigliera ho preso parte alla costituzione di questo ente, un progetto in cui ho creduto fin dalla sua nascita e in cui credo ancora fermamente”.

Riguardo ai progetti futuri e alle linee programmatiche del suo mandato, Arianna Buti conferma di avere le idee molto chiare: “Il mio impegno sarà rivolto al rilancio politico dell'ente e sarà focalizzato nel dare risposte concrete alle reali esigenze dei cittadini, rafforzando, se possibile, la coesione sociale delle nostre comunità. L’Unione Valdera rappresenta un territorio di oltre 80.000 abitanti e ha un peso specifico molto rilevante sia in ambito provinciale che regionale. Dobbiamo essere pronti a cogliere la sfida di collaborare insieme per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle nostre comunità. Una sfida che parte, prima di tutto, da una riorganizzazione della struttura amministrativa che deve essere in grado di erogare servizi di qualità, valorizzando le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, garantendo pari opportunità e alta qualità dei servizi. Obbiettivi ambiziosi per cui è fondamentale il supporto delle deleghe assegnate ai colleghi perché da ‘Da soli si cammina veloci, ma è solo insieme che si va lontano’".

Arianna Buti, si è riservata le deleghe al Bilancio al Trasporto pubblico locale e alle reti della Cultura. Queste le deleghe attribuite agli altri sindaci dell’Unione:

• Cristiano Alderigi, nominato Vice Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Calcinaia con delega a Attività produttive e Commercio, Politiche ambientali ed energetiche.

• Marica Guerrini, Sindaca del Comune di Palaia con delega a Politiche socio-sanitarie ed abitative, pari opportunità e Turismo

• Dario Carmassi, Sindaco del Comune di Bientina con delega a Piano Strutturale Intercomunale e procedimenti associati del governo del territorio, Personale, Benessere animale

• Arianna Cecchini, Sindaca del Comune di Capannoli con delega a Politiche scolastiche e per l'educazione, Informatizzazione, Tributi e Riscossione coattiva

• Matteo Franconi, Sindaco del Comune di Pontedera con delega Protezione civile, Polizia locale

• Giacomo Tarrini, Sindaco del Comune di Chianni con delega alla Ruralità

