Basket Livorno, borse di studio Drass a cinque atleti della Don Bosco

Consegnate questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale cinque borse di studio conferite dall'azienda livornese Drass a giocatori del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco scelti per meriti scolastici e sportivi.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luca Salvetti, il delegato del Coni Giovanni Giannone, Gianni Donolo manager di Drass Group e Marco Andromedi amministratore unico Pallacanestro Don Bosco.

A condurre l'evento, al quale erano presenti i familiari dei giovani atleti, è stato Alessandro Guerrieri addetto stampa della società di basket labronica.

Questi i nomi dei premiati:

Squadra Under 13: Amedeo Manlio Corsi

Squadra Under 14 Elite: Tommaso Vecce

Squadra Under 15 Eccellenza: Lorenzo Angioni

Squadra Under 17 Gold: Tommaso Spiller

Squadra Under 17 Eccellenza: Edoardo Malloggi.

Fonte: Ufficio Stampa

