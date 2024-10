Il Comune di Bientina inaugura nuovo mezzo elettrico

Efficienza a impatto zero, in un’ottica di miglioramento dei servizi comunali tra innovazione e sostenibilità ambientale. Nella mattinata di Lunedì 21 Ottobre, è stato inaugurato un nuovo mezzo di traporto elettrico destinato all’area tecnica del Comune di Bientina.

Il veicolo, un Toyota Proace City EV, è stato acquistato dal Comune di Bientina con il cofinanziamento del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito degli interventi in materia di sviluppo sostenibile, in attuazione della Legge regionale 7 febbraio 2023 n. 4.

Sarà utilizzato per tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Bientina, contribuendo così al miglioramento del servizio, ma anche della qualità della vita nelle aree urbane grazie all’assenza di emissioni e alla riduzione dell’inquinamento acustico. Le modalità di impiego infatti, riguarderanno prevalentemente lo svolgimento di attività quotidiane in luoghi particolarmente frequentati dai cittadini quali giardini pubblici, aree esterne dei plessi scolastici e anche l'area cimiteriale.

Numerosi saranno anche i benefici dal punto di vista economico: il veicolo garantisce un’efficienza energetica di due volte superiore a quella di un veicolo a combustione e una vita media almeno dieci volte superiore, senza dimenticare le esenzioni e le riduzioni delle imposte di bollo previste dalla Regione.

“Siamo orgogliosi come Consiglio Regionale di poter contribuire, attraverso bandi appositi, all'acquisto di mezzi 'green' con risorse messe a disposizione dei comuni toscani – dice Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana - Si tratta di cifre derivanti dall’avanzo di amministrazione dell'Assemblea Legislativa, tutto questo è possibile perché siamo riusciti a rendere l'ente più efficiente e a ridurre i costi della politica per poterli poi redistribuire sui territori.

Abbiamo chiamato questo bando ‘VIA del futuro’ perché le tre linee di intervento scelte erano finalizzate a costruire una Toscana Verde, grazie alla mobilità sostenibile rappresentata dall’elettrico, una Toscana Inclusiva, attraverso contributi per l’acquisto di arredi scolastici destinati agli studenti con disabilità, e una Toscana Aperta, come la pagina di un libro grazie alle iniziative finalizzate alla promozione della lettura. Qui a Bientina si è scelto un mezzo alimentato a energia elettrica. La transizione energetica è una delle sfide nel nostro secolo. Un plauso all'amministrazione comunale per aver colto questa opportunità e per aver messo a disposizione, anche grazie al forte contributo del Consiglio Regionale, questo furgone per i suoi tecnici”.

“Siamo orgogliosi - dichiara il Sindaco di Bientina Dario Carmassi - di poter inaugurare questo nuovo mezzo elettrico che rappresenta non solo un ulteriore tassello nel nostro percorso verso politiche sempre più green, ma anche un investimento per il futuro. Alla luce dell’attuale crisi energetica, è necessario incrementare il processo di transizione verso una sempre maggiore sostenibilità dei trasporti: in quest’ottica, la mobilità a zero emissioni nel settore pubblico segue un trend di crescita continuo e si rivela una mossa intelligente, non solo in termini ecologici ma anche economici e di miglioramento dei servizi”

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio Stampa

