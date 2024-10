Danneggia auto e ruba bagagli, arrestato

Ha danneggiato delle auto per rubare dei bagagli. Un uomo è stato arrestato a Pisa e l'arresto è già stato convalidato senza l'applicazione di nessuna misura cautelare.

Lo hanno visto alcuni passanti in lungarno Leopardi. I carabinieri sono intervenuto e hanno notato che aveva danneggiato due auto per rubare all'interno. Scappato, è stato raggiunto e bloccato sull'Arno. Poi è stato messo in manette con l'accusa di furto aggravato.

