Materasso incendiato e agenti aggrediti al carcere di San Gimignano

Nella serata di ieri, si sono vissuti attimi di tensione nel reparto isolamento della casa di reclusione di San Gimignano, dove attualmente sono ubicati detenuti con problemi di natura psichiatrica o che scontano sanzioni disciplinari. A darne notizia la segreteria provinciale Siena-San Gimignano UILPA Polizia Penitenziaria.

"Sembrerebbe - riporta la nota - che l'incendio di un materasso, causato da uno dei detenuti, abbia reso necessario la messa insicurezza dei restanti appartenenti alla sezione, ubicati immediatamente in luogo sicuro al riparo dal fumo che si stava propagando. Successivamente, al punto di raccolta, per futili motivi, un detenuto con problemi di natura psichiatrica, non nuovo ad atteggiamenti ostili verso le istituzioni e chi le rappresenta, ha aggredito tre agenti poliziotti che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Denunciamo nuovamente un tema importante su cui i riflettori non si sono mai spenti, quello delle aggressioni in danno dei poliziotti penitenziari la cui unica colpa sembra sia quella voler svolgere al meglio il proprio lavoro.

"Un paradosso - prosegue il comunicato - che ha tanto da far riflettere su come, ad oggi, ogni singolo agente sia diventato la vittima sacrificale di un sistema allo sfascio, specie se poi consideriamo anche la problematica legata alla gestione dei detenuti con problemi di natura psichiatrica demandata ai poliziotti penitenziari. Questi ultimi non hanno la minima competenza per trattare tali soggetti ma, nell' interesse dell'ordine e della sicurezza e, come in questo caso, proprio della tutela della salute di altri detenuti, mettono a repentaglio la propria incolumità esponendosi a rischi o soggetti ad aggressioni privi di strumenti atti alla difesa personale.

Le istituzioni sono ben consce, attraverso le quotidiane denunce, di tale situazione vigente ma la stessa persevera tra il disinteresse di chi dovrebbe assumersene la piena responsabilità. La nostra solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione agli agenti coinvolti nella spiacevole vicenda.

Fonte: UILPA Polizia Penitenziaria - Ufficio Stampa

