L'omino dei sogni e l'omino delle nuvole, nuovo appuntamento per famiglie al Minimal Teatro

A Dire Fare Teatrare, la bella rassegna dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, domenica 27 ottobre arriva una delle ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro firmata da Renzo Boldrini.

Per L’Omino dei sogni e l’Omino delle nuvole Boldrini prende spunto dalle filastrocche di Gianni Rodari, per inventare due storie originali, che consentono di mischiare sulla scena recitazione, figure, disegni animati, suoni e colori in un’unica partitura per dialogare in modo attivo e concreto con l’ascolto e lo sguardo delle bambine e dei bambini cercando di amplificarne le potenzialità visionarie e immaginifiche.

Le due storie si susseguono in un unico modulo narrativo con la bravissima attrice Alice Bachi, al centro di due differenti spazi di video proiezione animati da Ines Cattabriga, artista multimediale che trasforma i disegni dell’artista visiva Daria Palotti, in segni e scenografie interagenti con la recitazione.

L’Omino dei sogni è Arturo che dal suo grande sacco seleziona i sogni adatti a colorare il buio, scegliendone uno grande per Saverio, che ha paura del lupo o Tito che in genere non ha molto appetito o Leonardo campione della bugia. Ogni notte tutti i bambini, i più piccoli o i più esperti, aspettano, statene certi, per sognare insieme ad occhi aperti.

L’Omino delle nuvole è Noè, e trasporta il pubblico in un mondo così antico che tutto era bambino, piccino, tanto che il pollo al massimo era un pulcino e la torta era grande come un pasticcino.

Una storia dove essendoci Noè, c’è anche un gran temporale ma anche un’arca di bambini, chi bruno, chi biondo che con gran fantasia salvarono il mondo.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Il programma di Dire Fare Teatrare prosegue domenica 3 novembre Il Piccolo Principe di Matuta Teatro, domenica 10 novembre Brillantina della compagnia Prometeo; domenica 17 Fiaba della compagnia Stilema/Teatro Glug; domenica 24 novembre Trecce Rosse del Teatro del Drago.

La stagione è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Biglietto 4,5 euro a persona, consigliato l’acquisto in prevendita.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate