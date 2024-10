Carabiniere fuori servizio sventa un tentato furto di bici, l'autore aveva con sé arnesi da scasso

Un cittadino di origine albanese di oltre 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Livorno Centro in quanto gravemente indiziato di tentato furto e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’uomo, residente a Livorno, sarebbe stato sorpreso in pieno pomeriggio da un carabiniere libero dal servizio mentre armeggiava alla catena di una bici posteggiata nei pressi di via Gamerra. Il carabiniere, notata la scena ed essendo evidente, visto che l’uomo aveva una tenaglia in mano, non fosse lui il proprietario della bici, si è qualificato ed ha evitato che l’azione proseguisse. Dopo avere subito allertato il 112 NUE è intervenuta prontamente una pattuglia in servizio esterno dei carabinieri della Stazione Livorno Centro. Gli operanti svolti ulteriori accertamenti necessari anche in considerazione dei molti gravami per reati contro il patrimonio a carico del soggetto, hanno poi rinvenuto, occultati addosso a lui, arnesi utili allo scasso di cui non ha saputo fornire una valida giustificazione. Detti strumenti sono stati pertanto sequestrati. Concluse le operazioni di ricostruzione della dinamica i carabinieri hanno deferito a piede libero lo straniero per tentativo di furto e possesso ingiustificato arnesi da scasso.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

