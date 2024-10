Tecnologie del vetro, industrie empolesi protagoniste in Germania

Il top dell'industria empolese sbarca al Glasstech, la fiera mondiale delle tecnologie del vetro in scena a Dusseldorf, in Germania. Alla manifestazione erano presenti Ceam Control Equipment, Glass Service, Antonini Forni e Falorni Glass. Le quattro aziende non hanno portato in terra tedesca soltanto l'innovazione Made in Empoli, ma anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, come vino olio e salumi.

