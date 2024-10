Manager della sostenibilità e dell’economia circolare: al Sant'Anna un master che guarda al futuro

Sono aperte fino a mercoledì 20 novembre le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione del Master universitario di secondo livello in Gestione e Controllo dell’Ambiente (Geca), promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e diretto da Marco Frey, professore ordinario, coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare in Sostenibilità e Clima. Il corso di alta formazione, nato quasi 30 anni fa, da sempre in continua evoluzione, forma esperti e manager nel settore della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, attraverso un continuo aggiornamento dei suoi insegnamenti. Il master ha integrato le sua attività didattica affrontando il tema dell’economia circolare, in considerazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per favorire lo Sviluppo Sostenibile, muovendosi nella logica delle transizioni economiche in atto: circolarità, transizione energetica, progressiva rinuncia all’utilizzo del carbone, con le conseguenti implicazioni geo-politiche, economiche, sociali e ambientali.

Il tasso di occupazione supera il 90 per cento, grazie all’impostazione di carattere interdisciplinare, alle opportunità per sviluppare nelle studentesse e negli studenti capacità innovative, richieste dal mondo del lavoro e allo stretto contatto con la ricerca e con le realtà operative, alle attività di laboratori e di stage. Il Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente forma figure professionali e manager dell’economia circolare, per definire e sviluppare strategie e strumenti a supporto a una gestione circolare ed efficiente delle risorse, con competenze specifiche sulla gestione dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia e del capitale naturale. Il programma didattico prevede l’alternanza di stage e lezioni frontali, con le imprese partner che lavorano insieme alle studentesse e studenti fin dai primi mesi di corso. Novità di quest’edizione è l’introduzione di moduli in lingua inglese.

Numerose le borse di studio. Il master può vantare il coinvolgimento di un numero significativo di enti e aziende che investono sulle potenzialità dei nuovi talenti erogando contributi a copertura totale e parziale della quota d’iscrizione. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria di selezione.

Può presentare domanda di ammissione chi sia in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di titolo equipollente conseguito in una Università straniera di pari grado. La domanda deve essere presentata entro il 20 novembre 2024 utilizzando soltanto il servizio on-line disponibile qui: https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-geca. Inoltre, per i lavoratori e per tutti coloro con particolari esigenze di tempo disponibile, è consentita la possibilità di iscriversi a singoli moduli del master.

Fonte: Ufficio Stampa

