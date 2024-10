Pianta pericolante in via Vincenzo Bellini, sarà abbattuta e sostituita con un nuovo esemplare

In seguito a un intervento dei Vigili del Fuoco in via Vincenzo Bellini all’altezza del civico n. 1 e alla presentazione di un verbale in cui si dichiara la pericolosità di una pianta in forte stato di inclinazione il Comune di Pisa ha incaricato, in virtù del contratto di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo l’Università di Pisa e la ditta Euroambiente di provvedere a un’accurata verifica dello stato vegetativo della pianta per provvedere alla messa in sicurezza.

Il sopralluogo ha evidenziato che la pianta mostra un evidente rialzamento di una parte della zolla radicale, la chioma presenta ferite cicatrizzate, il fusto è fortemente inclinato di 17 gradi in direzione sud-est. In seguito a una serie di indagini strumentali, a una valutazione di stabilità e una prova di carico sono stati riscontrati valori preoccupanti che non possono essere corretti con le consuete pratiche agronomiche.

Considerando anche l’ambiente che circonda la pianta, un’area verde in prossimità di una strada molto trafficata e di fronte all’ingresso di un edificio scolastico, si rende dunque necessario l’abbattimento per evitare pericoli a persone o cose, procedendo successivamente con la sostituzione con un nuovo esemplare arboreo di specie autoctona. L’intervento comporterà l’occupazione dell’area verde e marciapiede limitrofo e sarà eseguito, salvo problematiche legate alle condizioni meteo, nella giornata di giovedì 24 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

