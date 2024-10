Sesto e altri dieci comuni contro il mancato no alla borsa e alla scelta sull'acqua prese dalla Multiutility

Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino interviene in merito all'assemblea dei soci di Alia Multiutility di stamani. Secondo Falchi l'assemblea "ha purtroppo deciso di rimandare scelte strategiche, tra cui l'accantonamento definitivo della quotazione in Borsa, mentre conferma di non voler cambiare idea sull'ingresso di nuovi soci privati in Publiacqua".

Secondo il sindaco di Sesto "Dopo la forzatura delle dimissioni di Irace da Estra sarebbe stato invece di fondamentale importanza che dai Comuni soci arrivasse una proposta netta e, finalmente, la definizione chiara degli indirizzi da perseguire per superare lo stato di difficoltà e di incertezza circa il futuro della società. Una società così complessa, con dimensioni rilevanti ed erogatrice di servizi pubblici fondamentali per i nostri territori, non può e non deve essere lasciata nell'indeterminatezza e con deleghe eccessivamente ampie per il management".

Il Comune di Sesto Fiorentino aveva infatti presentato un documento alternativo a quello di Firenze, chiedendo anzitutto "l'accantonamento definitivo della quotazione in Borsa, così da permettere alla società di uscire dall'attuale stato di incertezze e contraddizioni, oltre alla definizione di un nuovo piano industriale coinvolgendo i Comuni e con la partecipazione dei territori. Abbiamo chiesto di approfondire ogni ipotesi che consenta di mantenere il servizio idrico all'interno del gruppo con la sola presenza di soci pubblici". Questo documento, presentato insieme ai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Cantagallo, Vaiano, Agliana, Vicchio, Rufina, Borgo San Lorenzo, Castelfranco Pian di Scò, è stato però bocciato dall'assemble.

Falchi però spiega come: "Insieme agli altri Comuni contrari alla decisione di oggi proseguiremo nei prossimi mesi il lavoro di confronto e approfondimento per arrivare al più presto alla scelta auspicata da molti, ovvero all'accantonamento definitivo del progetto di quotazione in Borsa e finanziarizzazione della società, oltre al ripensamento del percorso di individuazione di nuovi soci privati per Publiacqua. L'acqua è un bene comune e come tale devono essere pubbliche sia la sua proprietà che la sua gestione, anche in ossequio al fortissimo messaggio politico lanciato dagli elettori ed elettrici con il referendum del 2011".

Fonte: Ufficio Stampa

