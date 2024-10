Comune di Montespertoli, adesione alla giornata nazionale delle pubbliche assistenze

Il Comune di Montopoli ha aderito alla giornata nazionale delle pubbliche assistenze esponendo la bandiera del centoventesimo di ANPAS sulla facciata del palazzo comunale.

Un modo per fare gli auguri alle volontarie e ai volontari della pubblica assistenza di Montopoli e per ringraziarli del lavoro quotidiano, delle competenze e della passione che mettono in ciò che fanno.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Montespertoli

