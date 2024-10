Frana a Pistoia, evacuata una casa: sul posto i vigili del fuoco

A Pistoia è stata evacuata una casa in via precauzionale a causa di una frana che ha interessato la via di Santomoro con il bivio di via Castel dei Gai, alla periferia nord di Pistoia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici comunali, entrambi stanno monitorando l'evolversi della situazione. In particolare lo smottamento che ha invaso con terra, sassi e vegetazione la sede stradale. Al di sotto di quest'ultima si trova infatti l'abitazione evacuata.

