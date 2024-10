Maltempo Empolese Valdelsa, codice arancione per tutta la giornata di venerdì

Nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli è attiva l'allerta codice arancione per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore in corso per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre. Per tutta la giornata di domani è prevista anche Allerta codice giallo per i rischi idraulico reticolo principale e temporali forti.

Nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, invece, è allerta codice arancione per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, mentre per tutta la giornata di domani è prevista anche allerta codice gialo per il rischio temporali forti.

Oggi, giovedì, precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Domani, venerdì, precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti, possibilità di temporali, localmente di forte intensità.

