Prelibatezze autunnali al 'Mercatale in Empoli': dall'olio novo, ai marroni del Mugello e molto altro

Dall'olio novo ai marroni del Mugello e molto altro sui banchi del 'Mercatale in Empoli'. Prelibatezze autunnali, prodotti locali di qualità: tutto pronto per l'appuntamento di sabato 26 ottobre 2024, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella. La vetrina del mercato agroalimentare empolese vedrà in bella mostra i marroni del Mugello con l’azienda agricola di Fabio Conti, si passerà poi alla dolcezza del miele di Simone Fiore da San Miniato, alla frutta e verdura dell’azienda agricola di Marco Scarselli.

Si proseguirà poi con l'azienda agricola di Roberto Romagnoli che porterà oltre alla carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grani antichi anche l'olio novo; i formaggi e salumi dell’azienda agricola di Maria Castrogiovanni, La Contadina porterà i formaggi caprini, mentre la macelleria di Marco salumi, carne di vitello e maiale e pollame e per concludere, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate