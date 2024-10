Il Comune di Santa Maria a Monte ha realizzato un nuovo impianto di videosorveglianza all'interno dell'Area Archeologica della Rocca. Si tratta di un intervento finanziato esclusivamente con risorse proprie che nasce dall'esigenza di controllare un'area di notevole rilevanza storico-culturale situata nel cuore del centro storico di Santa Maria a Monte, un bene che appartiene alla comunità di cui tutti possono ammirare la bellezza. Il nuovo impianto prevede la presenza di quattro telecamere che monitoreranno l'intera area archeologica e consentiranno di prevenire gli accessi indebiti che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. La Polizia Municipale, che ha attuato la realizzazione del progetto, potrà controllare e fare verifiche in caso di atti vandalici e danneggiamenti al patrimonio comunale. Il progetto dell'impianto è stato esaminato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Pisa ed ha ottenuto altresì il parere favorevole della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

“La necessità di dotare il parco archeologico della Rocca di un sistema di videosorveglianza ha preso piede la scorsa estate, all'inizio del mio mandato elettorale, quando alcuni gruppi di adolescenti hanno iniziato ad entrare nel parco archeologico nelle ore serali e notturne, scavalcando i cancelli e ponendo in essere veri e propri atti vandalici che hanno comportato danni alle strutture comunali presenti “dichiara il sindaco Manuela Del Grande. “Nonostante le difficoltà – continua il primo cittadino – quest'amministrazione ha reperito le risorse necessarie nella consapevolezza di dover intervenire per tutelare da un lato la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dall'altro per conservare e proteggere il nostro patrimonio culturale.”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate