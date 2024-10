Auto in fiamme: intervengono i vigli del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti verso le ore 17:30 in Via delle Sane Vecchie, incrocio Via Nuova, per estinguere l'incendio sviluppatosi in un'autovettura a seguito di un tamponamento.

I conducenti delle vetture non hanno riportato ferite.

Sul posto erano presenti anche i vigili urbani.

