TEDxPisa torna agli Arsenali

Domenica 27 ottobre 2024 TEDxPisa porterà agli Arsenali della Repubblica di Pisa l’evento annuale di conferenze, che vedrà coinvolta una lineup unica di speaker. L'evento si svolgerà dalle 14:30 alle 19:30, offrendo ai ed alle partecipanti un pomeriggio ricco di incontri e ispirazione.

Quest’anno rappresenta un punto di svolta per il progetto TEDx a Pisa: dopo tre edizioni realizzate sotto il nome TEDxLungarnoMediceo, il progetto adotta ufficialmente la denominazione TEDxPisa, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la comunità TED nella città.

L’edizione di quest’anno di TEDxPisa sarà dedicata al tema ‘LuMe’, parola che, oltre ad essere la contrazione di LungarnoMediceo, richiama l’importanza delle idee, dell’innovazione, dello spirito critico e della circolazione del sapere. Metaforicamente e letteralmente, la luce significa resilienza, capacità di donare calore e illuminare l’oscurità.

Francesca Franceschi, giornalista specializzata in innovazione e diritti delle donne, e Salvatore Zappia, ingegnere e comico stand-up presenteranno una serie di discorsi entusiasmanti da parte di speaker altamente stimati, che attraverseranno tematiche differenti seguendo lo stesso fil rouge della diffusione di idee e conoscenza: Paolo Ferragina, Beatrice Fraboni, Barbara Ilardo, Maria Luisa Impastato e Ronke Oluwadare vi aspettano, insieme al team di volontari e volontarie di TEDxPisa, per passare insieme un pomeriggio culturale e arricchente da ogni punto di vista.

Anche quest’anno l'entusiasmo per TEDxPisa 2024 è stato travolgente, con biglietti gratuiti messi disponibili al pubblico il 27 settembre 2024 e andati sold-out in soli pochi minuti. Questa incredibile risposta dimostra il grande interesse del pubblico per un evento che promuove idee e connessioni significative. È per questo motivo che l’intero evento sarà trasmesso in live streaming sul profilo Twitch di TEDxPisa, così da permettere a chi non ha potuto procurarsi un biglietto o è troppo distante dal luogo dell’evento di partecipare comunque a questa giornata di condivisione e ispirazione.

Inoltre, i video dei talk saranno resi disponibili sul profilo YouTube tedxtalks – come nelle passate edizioni – per consentire a un pubblico globale di accedere a queste preziose conversazioni e di condividere le idee diffuse durante l'evento.

Anche quest’anno, la realizzazione dell’evento TEDxPisa è stata possibile grazie all’impegno e all’entusiasmo di oltre quaranta volontarie e volontari, e al sostegno di una rete diversificata di partner locali e nazionali. Tra questi spicca la Scuola Normale Superiore, che ha offerto un contributo fondamentale fin dalla prima edizione, insieme a GCAVCOM, Stamperia Faccini, Horsa Consulting, Polo Tecnologico di Navacchio, CNA Pisa, Kode, Ford BluBay, Ollum e molti altri.

L’evento ha inoltre ricevuto il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Provincia di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Università di Pisa.

Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile visitare il sito web ufficiale tedxpisa.org e seguire gli aggiornamenti sui social media: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn.

Informazioni

TEDxPisa è un evento indipendente autorizzato da TED che mira a diffondere idee stimolanti e promuovere la condivisione di punti di vista originali. Fondata e organizzata da studenti ed ex-studenti della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna e dell'Università di Pisa, TEDxPisa offre una piattaforma per la condivisione di conoscenze e ispirazioni che possano plasmare un futuro migliore.

TEDxPisa 2024: "LuMe”

Quando: Domenica, 27 ottobre 2024, 14:30 - 19:30

Dove: Arsenali della Repubblica di Pisa, Pisa

Prezzo: fruibile gratuitamente dalla diretta streaming sul canale ufficiale Twitch di TEDxPisa, il link alla diretta verrà pubblicato sui social il giorno dell’evento

Fonte: Ufficio Stampa

