Autolinee Toscane: bus per Pisa bloccato a Livorno dalle soste selvagge

Autolinee Toscane informa che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre un autobus della linea 30 direzione Pisa è rimasto fermo in viale Carducci a Livorno, dalle ore 17:13 alle ore 17:46, a causa di numerosi veicoli in divieto di sosta e fermata. L’autobus ha accumulato oltre mezz’ora di ritardo e, per consentire all’autista rimasto bloccato di procedere la corsa, è stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale.

Non si tratta di un caso isolato. Non è infatti è la prima volta che lungo viale Carducci a Livorno un autobus di linea del trasporto pubblico locale resta bloccato dalle auto e dai veicoli in divieto di sosta e fermata che impediscono il regolare transito.

Lo scorso 16 settembre Autolinee Toscane ha segnalato, mediante lettera formale, a Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno, l’impossibilità dei bus a transitare dal controviale di viale Carducci per la presenza in sosta vietata dei veicoli privati, allegando alla lettera formale alcune foto significative della criticità evidenziata, che si ripete.

Autolinee Toscane informa che valuterà di dare mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari delle auto e dei veicoli lasciati in divieto di sosta che hanno bloccato il servizio di Tpl.

Fonte: Ufficio Stampa Autolinee Toscane

