Lucca Comics 2024 in treno, a disposizione 140 regionali in più e il livreato Zelda

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “Lucca Comics 2024”, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Il programma completo dei treni delle linee Firenze–Prato–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca e Lucca–Aulla è consultabile su trenitalia.com.

Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Per questo Regionale consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo. I biglietti possono essere acquistati in stazione, anche nelle biglietterie automatiche, online tramite sito e App Trenitalia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tra le varie iniziative legate al Lucca Comics, si segnala anche che mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9.30 alle 14.00, sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il Regionale livreato “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, nato dalla collaborazione tra Nintendo e Trenitalia. Per poter visitare il treno Zelda è necessario effettuare l’iscrizione. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito di Trenitalia e sui canali social di Regionale.

"Anche quest’anno - è stato sottolineato - Regionale è al fianco della manifestazione e, insieme alla Regione Toscana, continua a promuovere l’utilizzo del treno come soluzione più ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere gli eventi nel totale rispetto dell’ambiente, lasciando a casa l’auto evitando così il traffico stradale e la ricerca del parcheggio".

Fonte: Ufficio Stampa

