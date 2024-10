Prima gara della stagione per Aquateam Nuoto Cuoio: "Partiti con la bracciata giusta"

Domenica 27 ottobre si è svolta la prima gara della stagione sportiva nuoto paralimpico 2024-2025 in Toscana, 1^ Campionato Regionale delle Società Finp e Fisdir.

Ottima la partenza per la asd Aquateam Nuoto Cuoio Aps che ha schierato ai blocchi di partenza 11 atleti, i veterani: si tratta di 4 atleti per la federazione FINP (nuoto paralimpico per le disabilità fisiche) e 7 atleti per la federazione FISDIR (nuoto paralimpico per le disabilità intellettivo-relazionali).

In vasca hanno gareggiato Alfei Martina, Bachi Giulio, Brucini Marco, Campigli Giulia, Cerri Alessandra, Di Gangi Niccolò, Fadda Federico, Kallaku Ersilio, Marchiori Simone, Micheli Emiliano e Syll Modou.

Il risultato, affermano da Aquateam Nuoto Cuoio, è stato molto molto soddisfacente. "A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti della stagione, quasi tutti i migliori tempi personali sono stati abbassati. Un grande lavoro dei nostri ragazzi e dei nostri tecnici!" dicono dall'associazione. "In più abbiamo portato a casa due importanti coppe! Asd Aquateam Nuoto cuoio ha vinto la classifica delle Società Toscane per la federazione FISDIR ed è arrivata seconda nella classifica delle Società Toscane FINP. Una grande soddisfazione! Partiamo con il piede, o meglio, la bracciata, giusta!".

