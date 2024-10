Un weekend all’insegna delle Città dell’Olio e delle Città del Vino per Montespertoli

Montespertoli è stata protagonista di un intenso weekend all’insegna della valorizzazione del territorio e della promozione enogastronomica sostenibile, partecipando con agli appuntamenti di rilevanza nazionale organizzati dalle Città dell’Olio e dalle Città del Vino. Il Sindaco di Montespertoli ha rappresentato la nostra comunità partecipando all’Assemblea delle Città del Vino durante la Convention d'Autunno a Stresa. L’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli ha invece preso parte, a Imola, all’Assemblea delle Città dell’Olio, momento cardine delle celebrazioni per il 30° anniversario dell’associazione. Entrambi gli eventi hanno rappresentato un’occasione importante di confronto e condivisione di idee e progetti per la crescita e la sostenibilità del settore enogastronomico, turistico e per il rilancio delle nostre tradizioni.

“È fondamentale riaffermare l’importanza di stare in queste associazioni per il nostro territorio. Fare squadra con territori diversi, promuovere il territorio rurale e le sue produzioni, difendere il paesaggio e creare progetti innovativi di sostenibilità sia ambientale che energetica sono gli obiettivi principali di questo stare insieme e Montespertoli vuole giocare un ruolo da protagonista come ha sempre fatto in passato.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Montespertoli aderisce alla Carta del Turista Enogastronomico Sostenibile (CarTES)

Montespertoli ha aderito alla “Carta del Turista Enogastronomico Sostenibile” (CarTES), un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Turismo Gastronomico, in collaborazione con numerosi enti, tra cui la Federazione Iter Vitis – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, l’Associazione Nazionale Città del Vino, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, e Terranostra-Coldiretti.

CarTES è uno strumento innovativo pensato per guidare i viaggiatori verso un’esperienza enogastronomica che sia rispettosa dell’ambiente, della cultura e della comunità locale. L’obiettivo della Carta non è solo fornire linee guida su come comportarsi prima, durante e dopo il viaggio, ma anche educare i turisti, promuovendo comportamenti sostenibili e consapevoli. Questo documento mette in evidenza i benefici che una maggiore attenzione alla sostenibilità può portare ai singoli, alla società e all’ambiente.

La Carta del Turista Enogastronomico Sostenibile sottolinea l’importanza di promuovere pratiche turistiche attente e responsabili. In essa si analizzano i nuovi bisogni dei viaggiatori e la crescente consapevolezza verso l’impatto ambientale e culturale del turismo, il tutto alla luce degli sforzi internazionali per contrastare il cambiamento climatico.

Con l’adesione a questo progetto, Montespertoli rinnova il suo impegno a favore di un turismo enogastronomico sostenibile, consapevole che la promozione del proprio patrimonio passa necessariamente attraverso azioni responsabili e condivise.

La partecipazione del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura alle assemblee delle Città del Vino e delle Città dell’Olio testimonia la volontà dell’amministrazione di sostenere iniziative che valorizzino le eccellenze locali e incentivino una cultura di rispetto e tutela dell’ambiente.

Ogni azienda o operatore interessato sul territorio di Montespertoli può rivolgersi all’Ufficio Turistico locale per richiedere maggiori informazioni.

Notizie correlate