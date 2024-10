Anci Toscana, ufficializzate le deleghe per 58 fra sindaci, vicesindaci e assessori

La presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni ha comunicato e condiviso oggi con il Consiglio direttivo l’assegnazione delle nuove deleghe nei vari settori dell’associazione. Si registrano conferme e novità, sia per l’inserimento di nuovi ambiti, sia per la designazione di amministratori eletti nell’ultima tornata elettorale. Da segnalare la doppia delega (a un uomo e a una donna) per pari opportunità e politiche di genere.

Il direttivo ha anche affrontato anche gli altri temi all’ordine del giorno: una prima valutazione per la manovra economica del governo, con la preoccupazione per ulteriori tagli ai Comuni e soprattutto per la riduzione del turn-over; la necessaria interlocuzione con la Regione Toscana sul tema delle allerte meteo, anche alla luce di quanto accaduto recentemente per il maltempo; le proposte di Anci Toscana da avanzare al Cal (il Consiglio delle autonomie locali) sui Consorzi di bonifica.

Vediamo ora le nuove deleghe.

Per quanto riguarda le articolazioni previste dallo Statuto:

CONSULTA PICCOLI COMUNI (sotto i 5mila abitanti): invitato permanente al Direttivo Nicola Poli, sindaco Minucciano

COORDINAMENTO UNIONI COMUNALI: Federico Ignesti, sindaco Scarperia San Piero

CONSULTA PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA: Luca Marmo, sindaco San Marcello Piteglio

Per quanto riguarda le articolazioni tematiche e i progetti speciali:

FINANZA LOCALE E PERSONALE: Filippo Vagnoli, sindaco Bibbiena

URBANISTICA, EDILIZIA, GOVERNO DEL TERRITORIO: Giordano Del Chiaro, sindaco Capannori

POLITICHE ABITATIVE ED ERP: Francesco Persiani, sindaco Massa

WELFARE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE: Anna Maria Celesti, vicesindaco Pistoia

SANITÀ E POLITICHE PER LA SALUTE: Roberta Casini, sindaca Lucignano

SCUOLA E POLITICHE PER L’INFANZIA: Giampiero Fossi, sindaco Signa

IMMIGRAZIONE e ACCOGLIENZA: Luca Salvetti, sindaco Livorno

POLITICHE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA: Damiano Sforzi, assessore Sesto Fiorentino

POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI: Paola Galgani, vicesindaco Firenze

POLITICHE PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO: Gianluigi Giannetti, sindaco Fivizzano

MOBILITÀ E TRASPORTI: Sara Di Maio, sindaca Barberino Mugello

INFRASTRUTTURE: Michele Conti, sindaco Pisa

LAVORI PUBBLICI e CODICE APPALTI: Alessandro Ghinelli, sindaco Arezzo

PORTI e BONIFICHE AMBIENTALI: Francesco Ferrari, sindaco Piombino

ACQUA E SERVIZI ECOSISTEMICI: Raffaella Mariani, sindaca San Romano Garfagnana

POLITICHE DEL MARE e PROMOZIONE COSTA: Elena Nappi, sindaca Castiglione della Pescaia

DEMANIO MARITTIMO: Sandra Scarpellini, sindaca Castagneto Carducci

FORESTAZIONE: Eleonora Ducci, sindaca Talla

PARCHI E AREE PROTETTE: Emanuele Piani, sindaco San Godenzo

AREE INTERNE: Giacomo Santi, sindaco Volterra

GEOTERMIA: Federico Balocchi, sindaco Santa Fiora

ENERGIE RINNOVABILI ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Michelangelo Betti, sindaco di Cascina

CAVE: Serena Arrighi, sindaca Carrara

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Manuela Del Grande, sindaca Santa Maria a Monte

POLITICHE PER IL COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI: Alessio Mantellassi, sindaco Empoli

AGENDA E TRANSIZIONE DIGITALE, SMART CITY: Benedetta Squittieri, assessore Prato

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: Alessio Mugnaini, sindaco Montespertoli

POLITICHE PER IL TURISMO: Michele Angiolini, sindaco Montepulciano

POLITICHE CULTURALI ED EVENTI: Mario Pardini, sindaco Lucca

POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE: Alessandra Biondi, sindaca Civitella Paganico

CACCIA E RAPPORTI CON ATC: Michele Giannini, sindaco Fabbriche Vergemoli

PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE: Lia Burgalassi, sindaca Cecina – Andrea Rossi, sindaco Loro Ciuffenna

ECONOMIA CIVILE, PARTECIPAZIONE, BENI COMUNI: Alberta Ticciati, sindaca Campiglia M.ma

POLITICHE E FONDI COMUNITARI: Gilda Diolaiuti, sindaca Pieve a Nievole

SICUREZZA E POLIZIE MUNICIPALI: Roberto Megale, assessore Grosseto

PROTEZIONE CIVILE: Roberto Ciappi, sindaco San Casciano Val di Pesa

TUTELA E BENESSERE ANIMALE: Alberto Lenzi, sindaco Fauglia

ATTUAZIONE AGENDA 2030, ECONOMIA CIRCOLARE: Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, sindaco Cavriglia

VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI: Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola

VALORIZZAZIONE BORGHI STORICI E TRADIZIONI: Iacopo Marini, sindaco Arcidosso

LEGALITÀ, BENI CONFISCATI: Gabriele Berni, sindaco Monteroni

CAMMINI STORICI: Alessandro Sabella, assessore Pistoia

POLITICHE PER IL CONTRASTO AL GAP e DIPENDENZE: Andrea Raspanti, assessore Livorno

TAVOLO CITTÀ MONTAGNA: Andrea Tagliasacchi, sindaco Castelnuovo Garfagnana

COORDINAMENTO CITTÀ D’ARTE: Nicoletta Fabio, sindaco Siena

COORDINAMENTO COMUNI TERMALI: Grazia Torelli, sindaca Chianciano

COORDINAMENTO PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Carla Cocilova, vicesindaco Pontedera

POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO: Francesco Guarguaglini, sindaco Radicondoli

POLITICHE AIB: Massimiliano Ghimenti, sindaco Calci

COORDINAMENTO DISTRETTI DEL CIBO: Edoardo Prestanti, sindaco Carmignano

RIGENERAZIONE URBANA E PROGETTO STAZIONI: Tommaso Triberti, sindaco Marradi.

Fonte: Ufficio Stampa - Anci Toscana

