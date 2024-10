Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, cosa c’è da sapere

Il 6 ottobre 2024 è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche.

A differenza dei censimenti del passato, quelli permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi.

Il censimento viene effettuato attraverso due modalità di rilevazione con obiettivi conoscitivi differenti.

L'indagine "areale" ha quesiti specifici sulla dimora, quello "da lista" invece rileva le caratteristiche demografiche e socio economiche della popolazione. Quest’anno nel Comune di Empoli si svolgerà la rilevazione da lista.

Le famiglie campione hanno ricevuto una lettera informativa dall’Istat per la partecipazione al censimento e potranno pertanto compilare il questionario online fino al 9 dicembre 2024.

La compilazione del questionario on line può essere fatta autonomamente da casa o anche, previo appuntamento, al centro comunale di rilevazione dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Dal 12 novembre 2024 i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento con foto e nominativo, contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale.

Attenzione: Tutte le risposte al questionario devono far riferimento alla data di domenica 6 ottobre 2024 (in particolare la mezzanotte tra il 5 e 6 ottobre).

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Istat non fanno parte del campione, pertanto non devono effettuare nessuna intervista.

L'Ufficio comunale di Censimento chiede la gentile collaborazione di tutti i cittadini per agevolare queste operazioni.

Per informazioni e chiarimenti contattare: il numero verde Istat 800.188.802 (attivo dal 1° ottobre fino al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21), oppure tramite email all’indirizzo censimento.lista@istat.it; il Centro comunale di raccolta, piazza del Popolo n. 33, 0571 757774 - 0571/757772, anagrafe@comune.empoli.fi.it pec: comune.empoli@postacert.toscana.it.

GIORNI E ORARI DI APERTURA - Per il censimento l'ufficio riceve su appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Per fissare un appuntamento contattare il numero 0571 757158 o inviare una mail a anagrafe@comune.empoli.fi.it

Per saperne di più consultare i link: https://www.istat.it e https://www.istat.it/it/censimenti

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

