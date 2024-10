L'autrice Beatrice Salvioni in Comune a Montopoli. "Ci fa molto piacere che Beatrice sia venuta a trovarci – ha detto la sindaca Linda Vanni – Beatrice è una grande autrice e il fatto che sia un'amica di Montopoli ci riempie di orgoglio. È stata ospite del festival letterario Filo d'Identità con la direzione artistica della nostra assessora Kendra Fiumanò e di Stefano Colli. I suoi libri sono bellissimi e potenti, parlano di noi, dei nostri valori e della nostra storia. La aspettiamo ancora a Montopoli per presentare i suoi prossimi libri".

Beatrice Salvioni, classe 1995 è la scrittrice del caso letterario dello scorso anno “La Malnata” e in questi giorni è in giro tra la Valdera e il Valdarno per presentare il suo nuovo libro “La Malacarne”. Il suo primo romanzo è stato tradotto in oltre trenta paesi del mondo e diventerà presto una serie tv. Beatrice questa mattina mercoledì 30 ottobre, è stata ricevuta dalla sindaca, dagli assessori e dalla responsabile della biblioteca Paola Marchetti nel palazzo comunale di Montopoli insieme al suo cane Dylan, ha firmato le copie dei romanzi presenti nella biblioteca e raccontato alcuni retroscena delle sue storie. L'incontro si è concluso con la foto di rito ai piedi della torre di San Matteo e con il dono del fazzoletto del gruppo sbandieratori della Proloco di Montopoli, simbolo della rievocazione storica cittadina.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate