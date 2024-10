Maltempo, Potenti (Lega): "Governo accanto ai comuni colpiti. Stato di emergenza e 4,7 milioni"

“Maltempo in province lombarde e toscane, dichiarato lo stato emergenza ed un primo stanziamento per intervento urgenti. Lo ha deliberato il Governo nella seduta del 29 ottobre 2024, su proposta del ministro per la Protezione civile. Dopo gli eccezionali eventi meteorologici del 18 e 23 settembre 2024 che hanno colpito i territori toscani ed in particolare le province di Firenze, Livorno e Pisa arriva dal Governo per i comuni colpiti lo stato di emergenza della durata di 12 mesi. Si tratta per l'esattezza dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa, aree a cui sono stato molto vicino in questi ultimi giorni ed a cui spero si potranno aggiungersi senza ritardo i comuni colpiti dagli eventi gravissimi della scorsa settimana trai quali, Cecina, Riparbella e Castellina Marittima e Campiglia Marittima.

Intanto, un rapido risultato ottenuto anche grazie alla immediata interlocuzione che siamo stati in grado di costruire con la Presidenza del Consiglio. Ringrazio a questo proposito il sottosegretario Giuseppina Castiello per la puntuale attenzione che ha volto rivolgermi nel trasmettere le molte segnalazioni dai territori. Bene inoltre l'immediato stanziamento di 4 milioni e 700 mila euro che potranno servire per ripristinare molte infrastrutture danneggiate. Da quanto si apprende nella deliberazione del Governo, si procederà con ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile, acquisita l'intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

