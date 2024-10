Pegaso per lo Sport a 21 atleti e società: gli empolesi Fabio del Medico e Camilla Rossi e i Lupi di Santa Croce fra i premiati

Ci sono anche gli empolesi Fabio Del Medico del Veloclub Empoli, Camilla Rossi della Toscana Atletica Empoli Nissan, e i Lupi Santa Croce maschile, fra le 21 tra atleti e società premiate oggi con il Pegaso allo Sport della Regione Toscana.

“Conferire un Pegaso rende soddisfazione a chi lo riceve ma anche a chi lo offre. Conferire un Pegaso per lo Sport, ancora di più, perché lo sport è vita e perché attraverso lo sport si può guardare alle giovani generazioni e al futuro. Per questo è molto importante, oggi, premiare i giovani talenti. Sul palco, con me, ci sono atleti e paratleti che nell’anno in corso si sono distinti per i loro successi ma che in più sono esempio di correttezza e lealtà sportiva. Oltre che per i risultati ottenuti sul campo, insomma, queste ragazze e questi ragazzi hanno tenuto alto il nome della Toscana anche con il loro comportamento”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, ha conferito a Palazzo Pucci il Pegaso per lo Sport a una rosa di atleti e paratleti toscani, sia di sport di squadra che individuali, che nel 2024 si sono distinti per i loro successi sportivi e per la correttezza e il rispetto dimostrato nelle gare verso gli avversari.

“La Regione dà grande importanza allo sport. Per questo la Regione, che intende sostenere le federazioni e le associazioni sportive, ha pubblicato proprio stamani due distinti bandi, uno per le società e l’altro per le federazioni, che serviranno a sostenere concretamente il mondo sportivo toscano. La Regione prevede di erogare oltre 3 milioni di euro a favore delle società e 500 mila euro per le federazioni e le attività connesse al progetto Toscana Sportiva, che attribuisce importanza a tutti gli eventi sportivi che la Regione promuove, attraverso le federazioni, allo scopo di ribadire il ruolo fondamentale dello sport in Toscana. In tutto, insomma, più di 3 milioni e 500 mila euro per lo sport. Se a questo si aggiunge il notevole impegno che mettiamo in campo per l’ammodernamento e l’implementazione dell’impiantistica, si comprende quale sforzo stia sostenendo la Regione, oggi, a favore del mondo sportivo toscano”, ha aggiunto il presidente Giani.

L’iniziativa con cui si sono conferiti i Pegaso per lo Sport è stata organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con il Coni regionale della Toscana e il comitato regionale del Cip, il comitato italiano paralimpico. L’evento, condotto dal presentatore Gaetano Gennai, ha messo al centro l’impegno della Regione a favore delle federazioni e delle associazioni sportive. È stata evidenziata l’importanza di Toscana Sportiva, il cui logo richiama i cerchi olimpici ricreando al contempo la forma del territorio regionale, tesa a valorizzare gli eventi sportivi ed i valori positivi dello sport.

“La consegna del Pegaso per lo Sport è un momento importante perché esemplifica l’attenzione della Regione verso il mondo sportivo e giovanile. È dunque un premio rilevante per il movimento sportivo toscano. L’attenzione della Regione, anche alla luce delle misure di sostegno in arrivo, deve essere di stimolo per le federazioni e le società, per il mondo olimpico e parolimpico, per le organizzazioni come il Coni e il Cip, ma anche e soprattutto per le tante ragazze e per i tanti ragazzi che si cimentano, nella quotidianità, con la loro attività, sia essa agonistica o ricreativa”, ha sottolineato il presidente del Coni toscano, Simone Cardullo. Che ha evidenziato: “Bisogna ringraziare il presidente Giani perché lo sport non può prescindere dal sostegno delle Istituzioni”.

“Sono molto contento che il presidente Giani, dopo il Covid, abbia ripristinato il Pegaso per lo Sport. Per un atleta sentire il calore della propria comunità, avere un riconoscimento per il duro lavoro svolto per raggiungere il vertice della propria disciplina sportiva, è molto gratificante. In modo particolare lo è per il mondo paralimpico, troppo spesso dimenticato o quanto meno relegato al ruolo di fratello povero dello sport olimpico. Invece, quando si guarda lo sport delle persone disabili, senza superficialità ma con attenzione, si scopre non solo uno spettacolo che tecnicamente parlando vale quello olimpico, ma soprattutto si vedono atleti che fanno sport con la gioia negli occhi e che insegnano a tutti quanto possano essere vincenti la determinazione e la forza di volontà”, ha affermato il presidente del Cip toscano, Massimo Porciani. Il quale ha concluso: “Questo messaggio meriterebbe ben più di un Pegaso”.

Questi gli atleti premiati

Comitato italiano paralimpico

Cocchi Fiamma, Arrampicata, Firenze, Palestra Stone Mooney, Individuale;

Rari Nantes Florentia (maschile), Pallanuoto, Firenze, Rari Nantes Florentia, Squadra.

Comitato olimpico nazionale italiano

Rossi Camilla, Atletica, Empoli, Toscana Atletica Empoli Nissan, Individuale;

Baiocchi Nicola, Atletica, Livorno, Atletica Livorno, Individuale;

Martellenghi Emma, Tennis, Lucca, A.S.D. Circolo Tennis Lucca, Individuale;

Pieri Samuele, Tennis, Prato, A.S.D. Tennis Club Bisenzio, Individuale;

Del Medico Fabio, Ciclismo, Empoli, Veloclub Empoli, Individuale;

Ferri Elisa, Ciclismo, Montevarchi, Isolmant Premac e KTM Protek Elettrosystem, Individuale;

Iacomoni Matteo, Scherma, Pisa, U.S. Pisa Scherma (Fiamme Oro), Individuale;

Pinna Vittoria, Scherma, Pisa, Club Scherma Pisa Di Ciolo, Individuale;

Sicignano Sofia, Ginnastica, Viareggio, A.S.D R Motto Viareggio, Individuale;

Ciolini Sara, Nuoto Artistico, Prato, A.S.D. Azzurra Nuoto Prato, Individuale;

Gambini Gabriele, Nuoto, Arezzo, Chimera Nuoto, Individuale;

Don Bosco Livorno (maschile), Basket, Livorno, Don Bosco Livorno, Squadra;

Firenze Basket Academy (femminile), Basket, Firenze, Firenze Basket Academy, Squadra;

Rugby Livorno 1931 (maschile), Rugby, Livorno, Rugby Livorno 1931, Squadra;

A.S.D Lastrigiana (maschile), Calcio, Firenze, A.S.D. Lastrigiana, Squadra;

A.S.D Blues Pietrasanta (femminile), Calcio, Pietrasanta A.S.D. Blues Pietrasanta, Squadra;

Lupi Santa Croce (maschile), Pallavolo, Santa Croce sull'Arno (Pisa), Lupi Santa Croce, Squadra;

Savino Del Bene, Scandicci (femminile), Pallavolo, Scandicci, Savino Del Bene Volley, Squadra;

Nuove Pantere Lucca (femminile), Softball, Lucca, Nuove Pantere Lucca, Squadra.

